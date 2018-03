ROMA – Chef Rubio lancia la T-Robin, nuova edizione limitata di t-shirt utili e solidali a sostegno di Move Your Body, progetto per l’avviamento al rugby di bambini ovrappeso o con problemi di obesità.

Le magliette sono realizzate e distribuite dal brand italiano Sep t-shirt con il supporto di Chef Rubio/Tumaga e dal 12 marzo sono in vendita esclusiva sul sito www.sept-shirt.com (35 euro).

T-Robin e la leggenda del pettirosso

La serie T-Robin riproduce su ogni maglia un gigantesco e colorato pettirosso watercolor ispirato all’iconico tatuaggio inciso sui dorsi delle mani del cuoco ed ex-rugbista. Un animale fortemente simbolico per chi lo porta impresso sulla pelle e per chi deciderà di indossarlo sulla T-Robin.

Piccolo, colorato, dal carattere tenace, è una creatura solitaria ma sempre in movimento, capace di sopravvivere al freddo dell’inverno.

La leggenda racconta di un pettirosso sul Golgota, che provò a liberare l’uomo sulla croce dalla corona di spine.

Nel farlo, si macchiò il petto di sangue.

Dal quel momento, il rosso rimase impresso sulle piume così che tutti gli uomini potessero riconoscere da lontano quella creatura così generosa.

Move Your Body e rugby

Proprio la generosità sta alla base della vendita delle T-Robin: infatti parte dei ricavi sono destinati alla partenza del progetto Move Your Body, realtà nata in collaborazione con il Rugby Parma e a cura del dott. Federico Cioni e del dott. Rocco Ferrari, col patrocinio della FIR – Federazione Italiana Rugby e FMSI – Federazione Medico Sportiva Italiana, sezione di Parma.

Il rugby è uno dei pochi sport dove la stazza fisica abbondante, almeno in alcuni ruoli, non è un ostacolo e può essere un buon motivo per avvicinarsi a una attività sportiva che altrimenti il bambino non inizierebbe con altri sport. Un ottimo presupposto per avvicinare minori in sovrappeso o con problemi di obesità verso una pratica sportiva utile nel loro percorso di crescita funzionale e svincolati da stigma o pregiudizi legati all’aspetto fisico.

Non resta che partire con la raccolta fondi e Move Your Body: il progetto coinvolgerà centinaia di bambini tra i 6 e i 13 anni.

Per informazioni sull’avanzamento del progetto consultare il sito e gli account social di Sep T-shirt.