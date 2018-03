Valeria Marini nuova concorrente dell'”Isola dei Famosi”

ROMA – Sulle spiagge di Cayo Cochinos sta per arrivare una stellare new entry: Valeria Marini,.

Nei prossimi giorni la showgirl partirà per l’Honduras diventando una nuova concorrente dell’Isola dei Famosi.

Nell’ottavo appuntamento con l’Isola, questa sera su Canale 5, Valeriona nazionale sarà in studio con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band.

Nella puntata della prossima settimana la vedremo in Palapa.

Nel frattempo sull’Isola…

Rosa, Alessia e Simone si sfidano al televoto ma neppure la comune condizione di “nominate” è riuscita a placare le accese discussioni che da sempre caratterizzano il rapporto tra le due ragazze. Il pubblico si schiererà dalla parte di Alessia che incarna il ruolo della mamma chioccia o dalla parte di Rosa che col suo carattere forte tiene testa alla rivale? E se tra le due litiganti a goderne fosse Simone?

A decidere chi dovrà lasciare Playa Uva saranno come sempre i telespettatori attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS.

In studio arrivano anche gli ultimi due eliminati Filippo e Paola che racconteranno la loro meravigliosa esperienza sull’Isola.