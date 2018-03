Accadde oggi…Aneddoti e curiosità sul 12 marzo

ROMA – Il 12 marzo è il 71º giorno del calendario gregoriano. Mancano 294 giorni alla fine dell’anno.

12 marzo: accadde oggi

Nel 1610 la prima pubblicazione del trattato di astronomia Sidereus Nuncius, scritto da Galileo Galilei. Il 12 marzo del 1909 viene ucciso a Palermo per mano della mafia l’investigatore italo-americano Giuseppe “Joe” Petrosino. Siamo nel 1930 quando Mahatma Gandhi guida la marcia del sale verso il mare di 300 km, nonostante l’opposizione britannica, per protestare contro il monopolio britannico sul sale. Nel 1947 viene proclamata la dottrina Truman, intesa ad aiutare a bloccare la diffusione del comunismo.

In questo giorno del 1992 a Mondello un commando di cosa nostra uccide Salvo Lima mentre a bordo di una Opel Vectra si recava all’Hotel Palace per organizzare la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 maggio. Nel 2013 a Città del Vaticano, ore 16.30, nella Cappella Sistina inizio del conclave per la nomina del nuovo vescovo di Roma pontefice, successore di Benedetto XVI.

Si festeggia:

San Bernardo di Carinola, vescovo; San Brian Boru, re d’Irlanda, martire; Sant’Elfego il Vecchio; Santa Fina da San Gimignano, vergine; San Giuseppe Zhang Dapeng, catechista e martire; Sant’Innocenzo I, papa.

Buona compleanno a:

Victoria Cabello, Presentatrice; Sara Ventura, Presentatrice; Ron Jeremy, Attore; James Taylor, Cantante; Liza Minnelli, Attrice.