Apple, presto il Mac avrà una tastiera resistente alle briciole e all’acqua

ROMA – Polvere che si annida tra i tasti. Briciole impossibili da tirar fuori. Sono i problemi di ogni possessore di computer. Apple adesso punta a risolverli. Cupertino ha, infatti brevettato una tastiera resistente alle briciole e all’acqua.

Due metodi anti-briciola

Nel brevetto – presentato nel 2016 e ufficializzato lo scorso 8 marzo – Apple presenta due metodi per espellere ogni tipo di corpo estraneo. Il primo prevede di montare una membrana sotto i tasti che blocchi ogni briciola che impedisca qualsiasi mal funzionamento. Una specie di isolante tra l’esterno e l’interno. Il secondo metodo prevede l’installazione di un soffietto che butti fuori con un getto d’aria ogni briciola. Per azionarlo non sono necessarie grandi manovre. La semplice pressione delle dita sui tasti permette al soffietto di mettersi in funzione e proteggere la tastiera da ogni “invasore”. Ovviamente, entrambe le soluzioni, permettono anche l’impermeabilità.