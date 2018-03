Movie Restaurant, a Roma si va a tavola con Alien e Devilman

ROMA – La tagliata Krueger accompagnata da un fritto misto Goonies servito con salsa Profondo Rosso.

Sono solo alcuni piatti che si possono trovare al Movie Restaurant di Roma, il primo ristorante italiano ispirato a film, serie tv e anime.

Un progetto ambizioso nato nel quartiere Casal de’ Pazzi in via Jaspers 54, una traversa di Viale Kant.

Inaugurato il 23 febbraio 2018, il locale è un vero must per gli appassionati di cinema e tv.

Oltre al menù a tema, infatti, anche l’arredamento è stato scelto e curato in ogni minimo dettaglio.

Si potrà cenare seduti al fianco di una statua gigante di Devilman o Mazinga, sotto le luci natalizie di Stranger Things, o ancora, circondati da riproduzioni fedeli dello Xenomorfo di Alien, in ogni sua singola fase evolutiva.

Il Movie Restaurant, in collaborazione con Sisco78 ed Uci Cinemas, è “un museo con esposizione di statue, repliche a grandezza reale, myth cloth e robot giapponesi”, spiega lo staff. “Caratteristica principale sarà la rotazione delle opere esposte: mensilmente, le novità più ghiotte prenderanno il posto delle opere più datate”.

La prenotazione è d’obbligo. Non stupisce, infatti, che fin da subito il locale abbia registrato il tutto esaurito.

Per info e prenotazioni potete visitare la pagina Facebook ufficiale.