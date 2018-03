Emigratis 3, Pio e Amedeo tornano il 19 marzo su Italia 1

ROMA – Gli eroi dello scrocco tornano in tv.

Pio e Amedeo si rimettono in viaggio dal 19 marzo su Italia 1 per Emigratis 3.

Dopo il successo della passata edizione, la nuova stagione trasloca in pianta stabile in prima serata.

Dopo aver scroccato l’impossibile da sportivi, vip e star di tutto il mondo, Pio e Amedeo si spingono oltre.

Come fare per macinare soldi e sistemarsi per sempre?

L’idea “geniale” è la decisione di sposarsi tra loro. Un matrimonio di comodo per racimolare denaro con i regali nuziali.

Destinazione Spagna per la realizzazione del loro progetto.

Sarà Ibiza, l’isola iberica simbolo della movida, della trasgressione e della tolleranza per eccellenza, la prima destinazione del nuovo viaggio di Pio e Amedeo.

Un nuovo tour in giro per il mondo in cinque puntate che li porta dalla Spagna, all’Olanda, passando per la Polonia, l’Inghilterra fino alla Russia.

E se il matrimonio non dovesse funzionare?

Il piano si sposta sulla discografia.

Pio e Amedeo cercheranno di sfondare nella musica sfruttando i “Musicomio”, un gruppo foggiano composto da tre elementi che i due comici cercano di promuovere in tutti i modi fino ad arrivare all’irruzione nella sala stampa di Sanremo durante la recente edizione del festival della canzone italiana.

Tantissimi i vip che incontreranno sul loro cammino e che li aiuteranno in questo, ma anche in tutti gli altri progetti che via via prenderanno il sopravvento su quelli precedenti.

Non resta che attendere pazientemente la prima puntata di Emigratis 3!