Mina (anzi quattro) nel video dei Coma_Cose, Post Concerto

ROMA – È online il video del nuovo singolo dei Coma_Cose, Post Concerto.

Come per i precedenti clip, anche Post Concerto è stato scritto e diretto dalla voce maschile del duo Fausto Lama. Come con la penna, anche con le immagini ha messo in scena l’estetica singolare dei Coma_Cose evidenziandone i tratti distintivi. C’è sempre un po’ di surreale, una voglia di rimandare a qualcosa di classico, ma, di farlo proprio interpretandolo e rielaborandolo. Nelle riprese si susseguono quattro figuranti che rimandano alla leggendaria cantante Mina, un negozio di vinili sui Navigli ed un bar che sembra uscito da un set di Kubrick.

Il singolo pubblicato per Asian Fake e prodotto dai Mamakass, rincorre i significati e i doppi sensi del testo tra immagini, location e un’accurata scelta dei dettagli. La parte tecnica è stata affidata a Crooner Films, che segue la band fin dal primo video.