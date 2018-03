Esce Twinkle Twinkle, il nuovo album di Ilaria Graziano e Francesco Forni

Roma – Sono tornati finalmente, il mondo della musica li aspettava: Ilaria Graziano e Francesco Forni annunciano l’uscita di Twinkle Twinkle, terzo disco fuori il 16 marzo per Lamastrock/Godfellas. Il nuovo lavoro arriva dopo il grande successo “From Bedlam to Lenane” del 2012 e “Come2Me” del 2013, due dischi che hanno convinto pubblico e critica ottenendo riconoscimenti e grandi soddisfazioni anche oltreoceano. Twinkle Twinkle è già anticipato dal singolo “Leftovers”, brano che «parla del delirio in cui ti ritrovi quando affronti la fine di un rapporto e che inevitabilmente preannuncia l’inizio di qualcos’altro, un loop che si ripete nella vita di tutti, la salvezza in un nuovo rapporto o un tuffo nel vuoto dentro te stesso. Sei sospeso e leggero anche se il tuo cuore è pesante, vuoi andare avanti ricominciare daccapo ma in fondo temi che possa ripetersi tutto allo stesso modo. Vuoi migliorarti e innamorarti ancora ma dovresti farlo senza far pagare ad altri il prezzo della tua felicità», hanno raccontato gli artisti in un’intervista esclusiva a fanpage.it.

IL VIDEOCLIP DI LEFTOVERS

Il videoclip di Leftovers è diretto da Saverio Di Biagio e girato in un vecchio casale in provincia di Viterbo. Oltre a una splendida Ilaria Graziano e a un fascinoso Francesco Forni anche la bellissima attrice e conduttrice Valentina Correani e il talentuoso attore Michele Riondino (che ha portato il duo in 40 teatri italiani con lo spettacolo “Angelicamente anarchici”) sono protagonisti del video.

TWINKLE TWINKLE

“Twinkle Twinkle” arriva dopo anni di concerti in giro per il mondo, da Budapest a Praga, da Londra a Montreal, da Ginevra a Bruxelles con circa 70 date sparse in Francia. Il disco è stato concepito in tour, ed i brani selezionati per questo nuovo lavoro sono solo una piccola e selezionata parte di ciò che i due artisti hanno scritto durante gli ultimi tre anni. Il titolo “Twinkle Twinkle” è di per sé una melodia e rappresenta quella particolare scintilla, quella rivelazione che è diversa per ognuno, una stella che brilla nella notte e che indica una direzione in ogni condizione di offuscamento, di confusione, di tenebra. Le canzoni tessono un ponte tra il tempo che stiamo vivendo e l’universo emotivo che ha guidato le scelte di Ilaria e Francesco. Sono brani diretti, che parlano di emozioni vive. Gli arrangiamenti rimangono essenziali e minimali: con una gamma di suoni e scenari più varia che prendono ispirazione dai luoghi – interni e geografici – vissuti e percorsi dal duo. A proposito del nuovo disco i due artisti raccontano questo: «Per l’immagine del disco volevamo qualcosa che fosse in movimento, non in posa, ma in sospensione, qualcosa che richiamasse al buio e alla luce presente in esso, che rappresentasse il nostro viaggio emotivo e lo stato d’animo che ci ha condizionato, aprendo uno spiraglio, una fessura da cui poter guardare dentro quei piccoli e sottili attimi di intimità».

Le aspettative sono tante, siamo impazienti di ascoltare questo nuovo lavoro che già ci sa di capolavoro, ma il 16 marzo – per fortuna – è tra pochissimo.