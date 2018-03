ROMA – Le fatine più amate d’Italia diventano reali grazie a Netflix.

Il colosso dello streaming ha annunciato la produzione di una serie tv live action di Winx Club.

Per la prima volta le sei eroine della moderna saga fantasy, creata e prodotta in Italia da Iginio Straffi, fondatore e CEO del gruppo Rainbow, si “trasformano” per il grande pubblico young adult in fatine in “carne ed ossa” impegnate a perfezionare i loro poteri all’interno di una scuola di magia.

Winx Club

Winx Club, dopo il suo lancio in Italia nel 2004, è stata una delle prime serie animate italiane per bambini vendute negli Stati Uniti e tra le più amate in tutto il mondo. Nel 2016 Netflix ha realizzato due stagioni originali di World of Winx, spin-off di Winx Club, riscuotendo immediatamente grande successo presso il suo pubblico in tutto il mondo.

Erik Barmack, VP International Originals di Netflix, dichiara: “Winx è un fenomeno globale e siamo entusiasti di rafforzare la nostra collaborazione con il Gruppo Rainbow per dare vita al prossimo capitolo della saga fantasy. Le celebri fatine diventeranno grandi insieme ai loro fan, si trasformeranno in reali eroine adolescenti e affronteranno temi più complessi in questa nuova serie live action”.

Iginio Straffi, creatore di Winx Club e fondatore e CEO del Gruppo Rainbow, afferma: “Siamo molto felici di continuare questa collaborazione con Netflix lavorando insieme a progetti sempre più ambiziosi. Grazie ai suoi contenuti destinati al pubblico young adult, Netflix è stato in grado di arrivare al cuore degli spettatori di tutto il mondo. Non vediamo l’ora di vedere le Winx in questa nuova veste live action.”