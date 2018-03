Il principe George sa già cosa vuole fare da grande (e non è il re)

ROMA – Ha solo 4 anni ma ha già le idee chiare. Il principe George ha sempre dimostrato di avere un certo caratterino e i racconti di papà William lo dimostrano. Il duca di Cambridge ha spiegato, nel corso di un gala a cui ha partecipato nei giorni scorsi, come suo figlio sappia già cosa fare da grande. E non è il re come si potrebbe pensare. George adora tutto quello che riguarda la polizia. “È ossessionato dalla polizia – ha detto William -, ha la macchina e tutti i giocattoli”. Macchinina che ha chiesto lo scorso Natale nella sua letterina.

Il bambino – che attualmente è il terzo in linea di successione al trono di Gran Bretagna – potrebbe quindi, un giorno, scegliere di girare per le strade di Londra e lottare contro il crimine. D’altronde anche il suo papà e suo zio hanno indossato le divise dell’esercito. Chissà che un giorno il piccolo George non decide di seguirli.