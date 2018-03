Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 14 marzo

ROMA – Il 14 marzo è il 73º giorno del calendario gregoriano. Mancano 292 giorni alla fine dell’anno.

14 marzo: accadde oggi

Nel 1861 il tricolore diviene la bandiera del Regno d’Italia. Nel 1964 una giuria di Dallas trova Jack Ruby colpevole dell’uccisione di Lee Harvey Oswald, il presunto assassino di John F. Kennedy. Tre anni dopo, nel 1967, il corpo del presidente statunitense viene spostato nel Cimitero Nazionale di Arlington. Nel 1972 Giangiacomo Feltrinelli, editore e fondatore dei Gruppi d’Azione Partigiana, rimane ucciso in una esplosione vicino ad un traliccio dell’alta tensione a Segrate (Milano). Il cadavere viene scoperto il giorno dopo.

Il presidente statunitense George H. W. Bush, nel 1989, vieta l’importazione di fucili da assalto negli Stati Uniti. Nel 1994 Linus Torvalds presenta all’Università di Helsinki la versione 1.0.0 di Linux, la prima versione stabile. L’anno dopo, nel 1995, Norman Thagard diventa il primo astronauta statunitense a viaggiare nello spazio a bordo di un veicolo russo.

Nel 1996 il presidente statunitense Bill Clinton si impegna in un accordo da 100 milioni di dollari con Israele, per individuare e catturare i terroristi. Un terremoto di magnitudo 6,9 Mw, nel 1998, colpisce l’Iran meridionale. Nel 2004 Vladimir Putin viene rieletto presidente della Russia. Nel 2012 il pullman di una scolaresca belga di ritorno da un viaggio d’istruzione in Svizzera perde il controllo causando un incidente. In totale sono 28 i morti tra insegnanti e bambini.

Buon compleanno a:

Alberto di Monaco (principe), Simon Biles (atleta statunitense), Albert Einstein (fisico e premio Nobel tedesco), Giorgio Forattini (vignettista italiano), Michael Caine (attore britannico), James Frain (attore britannico) e Quincy Jones (musicista statunitense).

Si festeggia oggi:

San Leobino, San Lazzaro di Milano, San Benedetto da Norcia e Santa Matilde di Ringelheim.