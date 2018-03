Giuro di dire la verità, le confessioni di Valerio Scanu a diregiovani.it

ROMA – Esce oggi, nelle librerie e in digitale, Giuro di dire la verità. Dalla A alla Zia Mary, la seconda autobiografia di Valerio Scanu. Un racconto più intimo e personale di Quando parlano di me, che ripercorre la vita del cantante sin da quando era bambino.

I primi passi nel mondo della musica, Amici, Sanremo e le avventure come imitatore, naufrago e co-conduttore social. In mezzo la famiglia, i pensieri e quello che di Valerio i fan non sapevano. Insomma, una confessione in piena regola. Sincera e senza filtri.

26 capitoli – o meglio CAPITOLETTERE – che seguono l’ordine alfabetico e raccontano, ognuno, un tassello di quello che Valerio è e ha vissuto. Dalla A di Amici alla Z di Zia Mary, come si legge nel titolo del libro. Ad accompagnare lo scritto una serie di scatti – di cui è autore Fabrizio Cestari – che lo vedono protagonista.

A diregiovani.it Valerio ha raccontato il suo libro. Dal motivo che lo ha spinto a rimettersi davanti un computer per scrivere ancora di sé a Ed io, nuovo singolo (disponibile da domani) che lo riporta alle scene musicali.

Ecco cosa ci ha detto.



Giuro di dire la verità…in due minuti