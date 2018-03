L’alternative rock dei Noel Gallagher’s High Flying Birds a Roma

Roma – Grandi notizie per i fan di Noel Gallagher, l’ex Oasis sarà infatti in concerto nella capitale con i Noel Gallagher’s High Flying Birds. Tutto merito del Roma Summer Fest, la nuova rassegna lanciata dal Parco della Musica che sta annunciando giorno dopo giorno un super cartellone.

L’appuntamento con il gruppo alternative rock inglese è in programma il 22 giugno sul palco della cavea dell’Auditorium.

Subito dopo la pubblicazione del nuovo disco Who Built The Moon?, i Noel Gallagher’s High Flying Birds sono tornati on the road con lo Stranded on the Earth World Tour. L’album, uscito lo scorso novembre su etichetta Sour Mash Records, ha debuttato alla posizione numero 1 in Gran Bretagna, segnando un record importante ovvero quello di essere il 10° album di Noel a raggiungere la prima posizione in classifica.

Come specificato più volte dallo stesso Gallagher, i Noel Gallagher’s High Flying Birds in realtà non sono propriamente una band ma un “collettivo” soggetto a mutamenti, il cantante infatti non può contare infatti su una formazione stabile e consolidata, e i membri sono spesso diversi.

I dischi dei Noel Gallagher’s High Flying Birds usciti dal 2010 ad oggi sono tre: il primo omonimo è del 2011, il secondo Chasing Yesterday del 2015 e il terzo Who Built The Moon? del 2017. Una produzione discografica di grande successo che ha confermato sin dal primo lavoro il ruolo centrale di Noel Gallagher nella musica inglese ed internazionale.

La data romana è già attesissima.