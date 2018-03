The 100 5, è ancora guerra nel primo trailer

ROMA – Primo sguardo ravvicinato alla quinta stagione di The 100.

Con un trailer esteso scopriamo che una nuova guerra è alle porte.

I sopravvissuti sono ancora sull’astronave, dove lotte interne sembrano disturbare gravemente i difficili equilibri.

Non va meglio sulla Terra, dove Clarke, insieme alla misteriosa Madi, dovrà affrontare la minaccia di una “nave prigione”.

The 100 5 andrà in onda sul canale americano The CW a partire dal 24 aprile.



Il finale della quarta stagione di The 100 ci ha lasciato con il fiato sospeso.

Con un salto temporale di sei anni troviamo Clarke (Eliza Taylor), sopravvissuta al disastro nucleare, con Madi (Lola Flanery), Octavia (Marie Avgeropoulos) al potere dei sopravvissuti nel bunker e Bellamy (Bob Morley), Raven (Lindsey Morgan), Murphy (Richard Harmon), Monty (Christopher Larkin), Harper (Chelsey Reist), Emori (Luisa D’Oliveira) ed Echo (Tasya Teles) ancora sull’astronave nello spazio, nonostante la Terra sia tornata sicura già da un anno.

Clarke e Madi sono sopravvissute grazie all’unica valle vivibile sulla Terra, apparentemente non è stata influenzata dall’ondata mortale.

Ma la pace sta per finire. Quando i la nave-prigione capirà che quello è l’unico luogo abitabile, il loro capo Charmaine Diyoza (Ivana Milicevic) decide di fare guerra a Clarke.