ROMA – Con l’arrivo in sala del film Tomb Raider, Square Enix e Crystal Dynamics annunciano ufficialmente il nuovo capitolo della saga videoludica.

Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile a partire dal 14 settembre 2018 per PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Al momento non si sa nulla sul nuovo capitolo.

Sul sito ufficiale, un countdown segna la data del 27 aprile come evento di presentazione.