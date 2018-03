Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 15 marzo

ROMA – Il 15 marzo è il 74º giorno del calendario gregoriano (il 75º negli anni bisestili). Mancano 291 giorni alla fine dell’anno.

15 marzo: i fatti del giorno

Il 15 marzo del 1820 il Maine diventa il 23º stato degli USA. In questo giorno del 1892 viene fondato a Liverpool dall’imprenditore John Houlding il Liverpool Football Club. Quattordici anni dopo, nel 1906, nasce la Rolls-Royce Limited.

È il 1944 quando durante la seconda guerra mondiale: le forze anglo-americane tentano il terzo assalto nella battaglia di Monte Cassino. Nel 1956 il musical My Fair Lady debutta a Broadway. Il 15 marzo del 2004 esce in tutto il mondo Left Outside Alone. Brano scritto e prodotto dalla cantautrice Anastacia, considerato colonna portante della musica pop rock.

Buon compleanno a…

Will.i.am (rapper), Sabrina Salerno(showgirl), David Cronenberg (regista).

Si festeggiano oggi…

San Clemente Maria Hofbauer, sacerdote Sant’Eusebio di Vercelli, vescovo, Santa Leocrizia di Cordova (Lucrezia), vergine e martire.