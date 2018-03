Anche Gianni Morandi sul palco del Lucca Summer Festival

Roma – Sui social è un vero e proprio influencer e per tanti è una star indiscussa del web: stiamo parlando di Gianni Morandi, certezza della musica italiana ormai dagli anni Sessanta. I suoi live si sa sono di tutti e per tutti, Morandi è infatti uno dei pochi artisti capaci di mettere d’accordo madri e figli, nonni e nipoti, addirittura Fabio Rovazzi ha voluto il suo featuring in Volare.

Non è un caso quindi che tra i giganti della musica internazionale a calcare il palco del Lucca Summer Festival ci sia anche lui: il suo show è già tra i più attesi di tutto il cartellone.

Il Gianni Morandi Tour 2018

Un viaggio dal vivo, quello del Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore”, uno show imperdibile in cui l’amore sarà il leit motiv con più di 40 brani in scaletta per oltre due ore di live. Un concerto in cui il più bello dei sentimenti verrà raccontato nelle sue molteplici forme e sfaccettature attraverso le sue migliori canzoni.

Il Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore” sarà, infatti, anche uno splendido viaggio nel tempo che partirà dal passato con i grandi successi del repertorio di Gianni Morandi che da più di sessant’anni fanno da colonna sonora a generazioni di italiani; fino ad arrivare al presente con i brani di “d’amore d’autore“, l’ultimo album di inediti uscito lo scorso novembre.

Gianni Morandi si esibirà con la sua band che sarà composta da giovani musicisti provenienti dall’area emiliana: Alberto Paderni alla batteria, Mattia Bigi al basso, Lele Leonari e Elia Garutti alla chitarra, Alessandro Magri alle tastiere, Simone D’Eusanio al violino, Francesco Montisano al sax, Lisa Manara e Augusta Trebeschi ai cori.