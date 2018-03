ROMA – Per oltre 50 anni è stata l’icona globale delle specie in estinzione e il simbolo del WWF.

Dal 2016, grazie alle politiche di conservazione, il panda gigante è stato declassato, diventando una specie vulnerabile.

Oggi in alcune parti del mondo ricorre la Giornata del Panda, una festa per celebrare l’iconico urside e ricordare l’importanza della tutela dell’ambiente.

Con l’occasione, ecco alcuni fatti curiosi sul panda gigante.

< ► > I panda sono molto piccoli alla nascita (pesano circa 80 grammi) e hanno notoriamente problemi di vista, e per loro è difficile sopravvivere sia in cattività che in natura. In diverse occasioni, i neonati sono stati uccisi perché schiacciati accidentalmente dalle madri.