Tiziano Ferro è diventato padre? Arriva la smentita

ROMA – “La meraviglia assoluta“, così Tiziano Ferro fa il suo ingresso, questa mattina, sui social. Una frase tenera accompagnata da un cuore ed una foto: uno scatto che ha mandato in tilt gli utenti del web. In particolar modo i fan del cantante.

Impossibile non intenerirsi davanti a una foto in bianco e nero che lo ritrae sorridente mentre tiene in braccio un neonato. Lui gioca con la sua piccola manina. Il nascituro, avvolto da una coperta bianca, si lascia coccolare probabilmente rapito dal sorriso di Tiziano Ferro.

Se il suo ‘mestiere della vita’ sarà fare il padre – secondo i fan – sarà perfetto in questo ruolo. Ma non ora. Alle tantissime notizie che sono uscite sul presunto figlio di Tiziano Ferro, il suo staff – raggiunto dalla redazione di Radio Italia solomusicaitaliana – risponde con una smentita.