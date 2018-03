Lugia torna su Pokémon GO. Ecco come catturarlo

ROMA – Il Pokémon leggendario Lugia torna da oggi su Pokémon GO come Boss delle Raid Battle.

Potente Pokémon di tipo Psico/Volante scoperto in origine nella regione di Johto, apparirà nelle palestre di tutto il mondo dando il cambio a Rayquaza.

Potrete sfidare Lugia fino al 2 aprile.

Ecco qualche suggerimento per catturarlo.

I Pokémon migliori per combattere

Per catturare un Pokémon Leggendario come Lugia è necessario schierare un Pokémon forte, ma anche del tipo giusto.

Lugia è un Pokémon di tipo doppio, Psico/Volante, e subisce maggiori danni da Pokémon di tipo Buio, Elettro, Ghiaccio, Roccia e Spettro.

Ottimo per te se hai nel tuo Pokédex un Gengar. E’ molto incisivo con le mosse Ombrartigli e Palla Ombra.

Buone possibilità anche con un Raikou e le mosse Tuonoshock e Sprizzalampo.

Catturare Lugia

Una volta completato il Raid, si apre la possibilità di catturare Lugia.

Sebbene il Pokémon Leggendario sarà indebolito, l’impresa resta difficile.

Baccalampon dorata

Per aumentare le possibilità di cattura, è consigliata una buona quantità nello zaino di Baccalampon dorata.

Le Bacche Golden Razz aumenteranno notevolmente le vostre possibilità di catturare un Pokémon.

Master Ball

Le Master Ball sono da usare assolutamente per migliorare le possibilità di cattura di un Pokémon forte, a maggior ragione se si tratta di un leggendario.

Cercate di conservarne il più possibile prima di scontrarvi con loro.