Meta-Moro, nuova versione di Non mi avete fatto niente per l’Eurovision

ROMA – A poco meno di due mesi, la macchina dell’Eurovision Song Contest 2018 comincia a muoversi. Così anche i due rappresentanti italiani, Ermal Meta e Fabrizio Moro che porteranno in gara Non mi avete fatto niente. Il brano, scritto dai due artisti insieme ad Andrea Febo, sarà presentato in una nuova versione. Più corta per rientrare nel regolamento del contest.

Accorciato il brano vincitore di Sanremo

Secondo le regole della competizione, infatti, ogni brano non deve superare i 3 minuti di durata. Per l’occasione, quindi, Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno tagliato i ritornelli, lasciando intatte le significative strofe e adeguando di conseguenza la parte strumentale. In totale sono stati eliminati circa 30 secondi. Per ascoltare la versione inedita di Non mi avete fatto niente si dovrà, però, aspettare ancora un po’.

L’Italia, così come l’Albania, ha scelto di non pubblicare l’audio del brano. Sul canale YouTube dell’Esc, quindi, è stata caricata l’originale. Un’anteprima la si potrà avere il prossimo mese quando sarà disponibile la compilation dell’Eurovision Song Contest 2018. Per l’appuntamento live, invece, l’appuntamento con la finale è il 12 maggio sul palco della Altice Arena di Lisbona.