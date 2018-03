La privacy e i nuovi professionisti, parte il master della Cusano

ROMA – La protezione dei dati personali e gli specialisti del campo. È su questo che vertera’ il Master di II livello in ‘I nuovi professionisti privacy: il responsabile della protezione dei dati personali e i privacy specialist’, afferente alla Facolta’ di Giurisprudenza per l’anno accademico 2017/2018 per una durata pari a 1.500 ore, organizzato da l’Universita’ degli Studi Niccolo’ Cusano, in partnership con il Centro Europeo per la Privacy (EPCE).

Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedie e la prova finale verra’ rilasciato il diploma di Master di II livello in ‘I nuovi professionisti privacy: il responsabile della protezione dei dati personali e i privacy specialist’.

Il Master, realizzato con la partnership scientifica del Centro Europeo per la Privacy (EPCE), mira a formare in primo luogo la nuova figura professionale del Data Protection Officer (responsabile della protezione dei dati personali), figura prevista dal regolamento europeo n. 2016/679 e che sara’ obbligatoria per tutti gli enti pubblici e nel settore privato.

Il Master mira anche a formare altre figure professionali come i consulenti legali in materia di commercio elettronico, digitalizzazione, sanita’ elettronica del Responsabile del Trattamento dei Dati (c.d Data Protection Officer), nonche’ consulenti privacy e figure specialistiche privacy in ambiti settoriali. Il Master e’ articolato in: lezioni video e materiale fad appositamente predisposto; eventuali test di verifica di autoapprendimento. Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.

Si tratta di figure professionali che necessitano di un background accademico concreto ed esaustivo: devono conoscere la disciplina nazionale e comunitaria a riguardo e, a seconda del settore in cui operano, potrebbe essere richiesto anche un bagaglio tecnico-informatico di un certo livello. I docenti sono avvocati, dirigenti e professionisti di ampia esperienza nel settore, che operano sia in ambiti istituzionali, sia specialisti che supportano grandi operatori economici sia difensori in giudizio, le cui competenze e certificazioni possono essere verificate prima dell’inizio del corso, a garanzia dei contenuti e del valore aggiunto offerto ai discenti.

Il Master ha durata annuale pari a 1.500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 cfu. Il Master si svolgera’ in modalita’ e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24h.