Giornata mondiale del sonno: i pisolini più divertenti di sempre

La Giornata Mondiale del Sonno (World Sleep Day) è nata nel 2008, con lo scopo di celebrare il sonno e richiamare l’attenzione su importanti aspetti correlati ad esso.

ROMA – A qualcuno sarà capitato.

Può succedere di addormentarsi in un momento poco opportuno o in un posto non adatto ad una pennichella.

Eppure c’è chi è riuscito a trasformare il pisolino in una vera opera d’arte contemporanea.

Basta osservare con quale creatività i corpi dei soggetti ritratti si conformano all’ambiente circostante, sia esso il cruscotto di un autobus o la nicchia di una libreria.

Per la Giornata mondiale del sonno ecco una collezione imperdibile di immagini divertenti dei migliori “artisti del pisolino”.

WORLD SLEEP DAY – GIORNATA MONDIALE DEL SONNO



E’ organizzata dal World Sleep Day Committee del World Association of Sleep Medicine – WASM, e punta a ridurre il peso dei problemi legati al sonno sulla società attraverso una miglior prevenzione e gestione dei disturbi del sonno.

Il World Sleep Day è celebrato ogni venerdì prima dell’equinozio di primavera, per cui la data cambia di anno in anno.

Dormire bene richiede tre elementi fondamentali:

1. curate: la durata deve essere sufficiente per svegliarsi riposato e vigile al mattino successivo,

2. continuità: il periodo dovrebbe essere continuo senza frammentazione ,

3. profondità: il sonno dovrebbe essere sufficientemente profondo da risultare ristoratore.

L’impossibilità ad ottenere un riposo di buona qualità può portare a scarsa vigilanza, mancanza di attenzione, ridotta concentrazione, riduzione nella produttività sul lavoro e nello studio, e persino alla possibilità di incidenti alla guida.

Ma anche una buona respirazione durante il sonno è merce preziosa.

I disturbi respiratori e la sleep apnea, possono portare a numerosi problemi di salute, quali l’ipertensione, le patologie cardiache, l’ictus cerebri e il diabete.