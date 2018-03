Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 16 marzo

ROMA – Il 16 marzo è il 75º giorno del calendario gregoriano. Mancano 290 giorni alla fine dell’anno.

16 marzo: accedde oggi

Nel 1850 Nathaniel Hawthorne pubblica il romanzo La lettera scarlatta. In questo giorno del 1869 l’invenzione della motocicletta. Il 16 marzo del 1898, a Torino viene fondata la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Nel 1909 viene completata la costruzione del HMS Invincible, il primo incrociatore da battaglia del mondo.

Nel 1966 viene lanciata da John F. Kennedy Space Center la missione spaziale Gemini 8, che nello stesso giorno effettua il primo aggancio nella storia dei voli umani dello spazio. Siamo nel 1978 quando in un agguato a Roma in via Fani le Brigate Rosse rapiscono Aldo Moro uccidendo i cinque uomini della scorta. Con uno sguardo al futuro saltiamo al 2880 data prevista del punto di minima distanza dalla Terra del corpo celeste (29075) 1950 DA, che potrebbe colpire il pianeta.

Si festeggia:

Sant’Agapito di Ravenna, vescov; Sant’Allo di Bobbio (Allone), monaco; San Damiano di Terracina, diacono e martire; Sant’Eriberto di Colonia, vescovo; Santa Eusebia di Hamay, badessa.

Buon compleanno a:

Isabelle Huppert, Attrice; Erik Estrada, Attore; Enrico Vanzina, Scrittore; Eugenio Bennato, Cantante; Bernardo Bertolucci, Regista.