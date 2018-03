Il Tamagotchi ritorna con un gioco per smartphone

ROMA – E’ arrivato il primo Tamagotchi ufficiale per smartphone.

Per festeggiare i 20 anni del fenomeno culturale anni ’90, Namco Bandai propone una versione mobile free-to-play.

“My Tamagotchi Forever” è disponibile in download gratuito per iOS e Android.



“My Tamagotchi Forever”

Il gioco è ambientato nella coloratissima “Tamatown”, casa di altri “animaletti portatili” con cui stringere amicizia.

E’ strutturato, infatti, come il recente Animal Crssing: Pocket Camp di Nintendo.

Oltre a crescere e nutrire il nostro tama, potremmo esplorare il mondo e interagire con gli altri utenti.

Puoi, inoltre, sperimentare la realtà aumentata, giocando a “nascondino” nel tuo ambiente reale.

Il tuo personaggio Tamagotchi ha bisogno di cure quotidiane. Nutrilo, lavalo, intrattienilo e poi fagli incontrare altri personaggi Tamagotchi in città per scoprire nuove occasioni di divertimento, ma non dimenticarti di farlo andare a dormire!

Puoi personalizzare la tua Tamatown con gli accessori che preferisci, guidando il tuo personaggio per la città alla ricerca degli amici nascosti dietro gli angoli, tra i cespugli e persino dentro gli edifici.

Trovali tutti nel tempo limite per passare al livello successivo. Raccogli monete e oggetti bonus sparsi per la città per incrementare il tuo punteggio e il tempo a disposizione.