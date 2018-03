Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 18 marzo

ROMA – Il 18 marzo è il 77º giorno del calendario gregoriano. Mancano 288 giorni alla fine dell’anno.

Nel 1925 un incendio distrugge molti personaggi esposti nel famoso museo delle cere Madame Tussauds a Londra. In questo giorno del 1944 l’eruzione del Vesuvio viene ripresa dai soldati americani stanziati a Napoli, unica eruzione documentata attraverso filmati. È il 1964 quando viene aperto al traffico il traforo del Gran San Bernardo.

Nel 1965 il Cosmonauta Aleksei Leonov lascia per 12 minuti la navetta Voschod 2, diventando la prima persona a camminare nello spazio. Nel 1986 Milano, Michele Sindona e Roberto Venetucci vengono condannati all’ergastolo per l’uccisione dell’avvocato Giorgio Ambrosoli. Il 18 marzo del 1989 in Egitto, una mummia vecchia di 4.400 anni viene trovata nella Piramide di Cheope. Un anno dopo nel 1990, 12 dipinti, per un valore totale di 100 milioni di dollari, vengono rubati dal l’Isabella Stewart Gardner Museum di Boston (Massachusetts). È il più grande furto d’arte della storia degli USA. Nel 1992 la Microsoft distribuisce Windows 3.1. In questo giorno del 2015 Tunisi: attacco terroristico presso il Museo nazionale del Bardo, 22 morti.

Adam Levine (cantante), Luc Besson (regista), Queen Latifah (rapper).

Nostra Signora della Misericordia, Sant’Alessandro di Gerusalemme, vescovo e martire, Sant’Anselmo II di Lucca, vescovo.