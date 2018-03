ROMA – Ha provato ad ingannare un posto di blocco con una patente falsa.

Troppo falsa per passare inosservata.

Un automobilista inglese è stato beccato alla guida con la patente di Homer Simpson.

Non solo il nome: anche la foto del documento raffigurava Homer e la sua famosa espressione del “D’oh”.

L’auto del conducente è stata sequestrata ed è stato denunciato dalla polizia di Milton Keynes per guida senza assicurazione e guida senza una licenza adeguata…

A diffondere la notizia, la pagina Twitter della polizia di Thames Valley.