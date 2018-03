Un Google doodle per la festa del papà, sei tenere manine per celebrarli

ROMA – Sei tenere manine. Sei impronte lasciate con la vernice colorata che formano sei simpatici dinosauri. È un lavoretto fatto con il cuore il Google doodle per la festa del papà, proposto nella home page del motore di ricerca. Le mani sostituiscono così per oggi la scritta Google, seppur richiamandola con i colori scelti. Un look diverso che sarà disponibile in Bolivia, Honduras, Italia, Portogallo e Spagna. Tutti paesi cattolici in cui, nel giorno di San Giuseppe, si celebrano si celebra la figura paterna. In altri paesi, come Francia, Regno Unito e Usa, la festa del papà è stata fissata per la terza domenica di giugno, più o meno nei primi decenni del XX secolo.