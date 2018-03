Questa nostra stupida canzone d’amore, la rock ballad dei Thegiornalisti

ROMA – Dopo una vacanza sotto il sole di Riccione completamente da sola in the night, i Thegiornalisti, capitanati da Tommaso Paradiso, tornano con il nuovo attesissimo singolo QUESTA NOSTRA STUPIDA CANZONE D’AMORE (Carosello Records), disponibile dal 21 marzo in streaming e download. Contemporaneamente uscirà il videofilm sul canale Youtube ufficiale – con la partecipazione di Alessandro Borghi – e dal 23 marzo sarà in rotazione radio.

Il frontman del gruppo firma una rock ballad che rappresenta al meglio le sue doti interpretative e autorali, che in questi mesi lo hanno portato anche a scrivere testi per i più importanti protagonisti della scena musicale italiana. “È una canzone che si scrive quando si è pienamente felici – commenta Paradiso – nel senso più alto di tutto ciò che la felicità può intendere. Talmente si raggiunge il benessere, cioè LO STARE BENE per davvero, che l’unica cosa che ti fotte è la paura di perderlo“.

Il nuovo singolo anticipa l’album in uscita in autunno 2018 ed esce a quasi due anni di distanza da “Completamente Sold Out” – certificato disco d’oro e per un anno e mezzoconsecutivamente nella top 100 dei dischi più venduti in Italia – con cui i Thegiornalisti hanno segnato la nuova scena musicale, abbattendo le barriere tra la scena indipendente e il mercato mainstream, inaugurando una nuova fase del pop italiano.

QUESTA NOSTRA STUPIDA CANZONE D’AMORE, prodotta da Dario Faini e mixata da Matteo Cantaluppi, è una potente, travolgente ed emozionante dichiarazione d’amore di un uomo che vive del suo sentimento e delle proprie fragilità. Per Tommaso l’amore è qualcosa di semplice, reale, concreto. È l’attesa, è la cura, è il finale migliore di tutti i film, è una metafora calcistica, è “la nazionale del 2006 ma dentro casa col vestito da sposa”. L’amore è “questa nostra stupida canzone d’amore”.

Dal 21 ottobre i Thegiornalisti saranno live nei palazzetti con il LOVE TOUR

21 ottobre – Torino @PalaAlpitour

23 ottobre – Casalecchio di Reno (Bologna) @Unipol Arena

24 ottobre – Firenze @Nelson Mandela Forum

27 ottobre – Roma @PalaLottomatica

2 novembre – Bari @Palaflorio

3 novembre – Napoli @Palapartenope

8 novembre – Genova @RDS Stadium

10 novembre – Padova @Kioene Arena

11 novembre – Montichiari (Brescia) @PalaGeorge

18 novembre – Milano @Mediolanum Forum

I biglietti di LOVE TOUR sono disponibili su www.ticketone.it