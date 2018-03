Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 19 marzo

ROMA – Il 19 marzo è il 78º giorno del calendario gregoriano. Mancano 287 giorni alla fine dell’anno.

19 marzo: accadde oggi

Plutone è fotografato per la prima volta nel 1915, ma non ancora riconosciuto come un nuovo pianeta. Nel 1918 il congresso degli Stati Uniti d’America stabilisce il fuso orario e approva l’ora legale estiva. Due anni dopo, nel 1920 gli Stati Uniti d’America rigettano per la seconda volta il Trattato di Versailles. Nel 1932 viene inaugurato il ponte di Sydney.

In questo giorno del 1941 Londra subisce il bombardamento aereo tedesco più pesante durante la seconda guerra mondiale. Nel 1944 la Germania occupa l’Ungheria. Dieci anni più tardi, nel 1954, viene trasmesso il primo incontro di boxe televisivo a colori: Joey Giardello batte Willie Tory in sette round al Madison Square Garden. Nel 1958 nasce l’Assemblea parlamentare europea. A Bologna, nel 1973, per protesta contro il traffico il centro viene invaso da migliaia di ciclisti.

Nel 1981 avviene un incidente durante un test dello Space Shuttle Columbia: sono tre i morti e cinque i feriti. Lo stesso anno Papa Giovanni Paolo II celebra messa alla Finsider di Terni e pranza con gli operai: è la prima volta che un papa entra in una fabbrica. Nel 1994 a Casal di Principe viene assassinato in chiesa don Giuseppe Diana, noto per il suo impegno nella lotta alla camorra.

Nel 2002 con l’operazione Anaconda gli Stati Uniti d’America concludono la guerra in Afghanistan iniziata il 2 marzo. Nello stesso anno Marco Biagi, giurista del lavoro e consulente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è ucciso dalle nuove Brigate Rosse.

Nel 2011 la coalizione tra Stati Uniti d’America, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Canada e Italia dà il via all’operazione “Odissey Dawn”: si apre la guerra in Libia contro il regime del colonnello Muammar Gheddafi. L’anno successivo, nel 2012, a Tolosa un killer uccide tre bambini e un insegnante in una scuola ebraica. Nel 2013, a Città del Vaticano, in Piazza San Pietro si svolge la Messa di inizio Pontificato di Papa Francesco alla presenza di Capi di Stato e di governo di oltre 130 delegazioni, e migliaia di fedeli.

Bianca Balti (top model italiana), Luc Besson (regista francese), Claudio Bisio (attore e comico italiano), Glenn Close (attrice statunitense), Pino Daniele (cantautore italiano), Ursula Andress (attrice svizzera) e Bruce Willis (attore statunitense).

San Giuseppe, Sant’Alcmondo e San Quinto e compagni martiri.