ROMA – E’ Ibiza la tappa inaugurale del nuovo viaggio a scrocco di Pio e Amedeo.

Nella prima puntata di Emigratis 3 il duo progetta un modo alternativo per guadagnare denaro sulle spalle degli altri.

Con l’idea di unirsi in matrimonio gay e beccarsi i soldi dei regali, Pio e Amedeo raggiungono l’isola della movida spagnola per importunare nuove vittime.

Tra queste anche Stefano De Martino, messo a dura prova dalle insinuazioni sulle sue ex, Emma Marrone e Belen Rodriguez.

Non mancano le richieste assurde, come promuovere la scuola di ballo foggiana “Pianeta Salsa” di Luciano e fare una “presa” alla Dirty Dancing.

Per concludere il tormento, i due tentano di metterlo in competizione con Andrea Iannone…

Rivedi la puntata completa a QUESTO LINK.