Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 20 marzo

ROMA – Il 20 marzo è il 79º giorno del calendario gregoriano. Mancano 286 giorni alla fine dell’anno. È il primo giorno di primavera boreale.

20 marzo: accadde oggi

Nel 1800 Alessandro Volta rende pubblica l’invenzione della sua pila. In questo giorno del 1852 viene pubblicato La capanna dello zio Tom, di Harriet Beecher Stowe. Il 20 marzo del 1899 Martha M. Place è la prima donna ad essere condannata alla sedia elettrica negli USA. Siamo nel 1916 quando Albert Einstein pubblica la sua teoria della relatività.

Nel 1944 Napoli e la sua provincia temono per l’ennesima eruzione del Vesuvio. John Lennon sposa Yoko Ono nel 1969. In questo giorno del 1987 la Food and Drug Administration statunitense approva il farmaco anti-AIDS, AZT. Nel 1994 lutto nel giornalismo italiano. A Mogadiscio, in Somalia, vengono uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.

Il 20 marzo del 2016 un autobus che trasportava 57 studenti del progetto Erasmus, si schianta nella notte vicino Tarragona mentre viaggia tra Valencia e Barcellona. 13 ragazze hanno perso la vita, 7 sono italiane.

Si festeggia oggi:

Sante Alessandra di Amiso, e compagne, martiri di Amiso; Sant’Archippo di Colossi, discepolo di San Paolo, martire; San Cutberto di Lindisfarne, vescovo; San Giovanni Nepomuceno, sacerdote e martire; San Giuseppe Bilczewski, arcivescovo di Lviv dei Latini; San Niceta di Apolloniade, vescovo.

Buon compleanno a:

Kurt Russell, Attore; Patrick Duffy, Attore.