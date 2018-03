ROMA – “E chiudendo gli occhi immagino, immagino Fiumicino. Tu che parti per un viaggio e io che innaffio le piante aspettando il tuo ritorno“.

I Thegiornalisti tornano sulla scena musicale con Questa nostra stupida canzone d’amore (Carosello Records), disponibile da oggi 21 marzo in streaming e download. Contemporaneamente è uscito il videofilm sul canale Youtube ufficiale del gruppo – con la partecipazione di Alessandro Borghi.

Tommaso Paradiso, frontman della band, firma una rock ballad che rappresenta al meglio le sue doti interpretative e autoriali, che in questi mesi lo hanno portato anche a scrivere testi per i più importanti protagonisti della scena musicale italiana. “È una canzone che si scrive quando si è pienamente felici – commenta Paradiso – nel senso più alto di tutto ciò che la felicità può intendere. Talmente si raggiunge il benessere, cioè LO STARE BENE per davvero, che l’unica cosa che ti fotte è la paura di perderlo”.

QNSCDA, prodotta da Dario Faini e mixata da Matteo Cantaluppi, è una potente, travolgente ed emozionante dichiarazione d’amore di un uomo che vive del suo sentimento e delle proprie fragilità. Per Tommaso l’amore è qualcosa di semplice, reale, concreto. È l’attesa, è la cura, è il finale migliore di tutti i film, è una metafora calcistica, è “la nazionale del 2006 ma dentro casa col vestito da sposa”. L’amore è “questa nostra stupida canzone d’amore”.

Dal 23 marzo il singolo sarà in rotazione radio.

Questa nostra stupida canzone d’amore, il video



Questa nostra stupida canzone d’amore, il testo

Se domani tu per caso sparissi

e io non sapessi più con chi parlare dopo tre gin

cosa dovrei fare

Non mi va di ricominciare

non mi va di sentirmi male

hai capito chi sei

sai che ho vinto il mondiale da quando ci sei.

Sei la nazionale, del 2006

con dentro casa quel vestito da sposa

sei il finale migliore di tutti i film che possiamo guardare

prima di andare a dormire.

E chiudendo gli occhi immagino, immagino Fiumicino

tu che parti per un viaggio e io che innaffio le piante

aspettando il tuo ritorno

con lo sguardo perso tra le nuvole ed

il telefono che suona, non rispondo è ancora presto

la Corea del Nord non potrà fermare tutto questo

E se per caso mi dovessi svegliare

colpito da un proiettile al cuore

inseguito da strane cose

mi basterebbe abbracciarti

sotto le coperte o sul divano

toccarti la mano e sentirti il respiro

per restare bene e tornare a dormire

e ritornare a sognare…

E chiudendo gli occhi immagino, immagino Fiumicino

tu che parti per un viaggio e io che innaffio le piante

aspettando il tuo ritorno

con lo sguardo perso tra le nuvole e

il telefono che suona, non rispondo è ancora presto

la Corea del Nord, non potrà fermare neanche…

Questa nostra stupida, canzone d’amore

che ti ascolti quando piangi mentre fai la doccia

quando sei da sola

e ti senti bella e ti senti pronta per la vita

che ti aspetta sto tornando spegni tutto

la Corea del Nord non potrà fermare tutto questo

Ed è bello così, anche se poi ti fa piangere questa nostra stupida canzone d’amore

ed è bello così, anche se poi ti fa ridere questa nostra stupida canzone d’amore

Ed è bello così, anche se poi ti fa piangere questa nostra stupida canzone d’amore

ed è bello così, anche se poi ti fa ridere questa nostra stupida canzone d’amore

canzone d’amore, canzone d’amore