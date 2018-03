Gaze of Lisa presentano Answer of time, in anteprima su diregiovani.it

ROMA – Si chiama Answer of time il nuovo brano dei Gaze of Lisa. La tematica principale del brano è il tempo, analizzato da un punto di vista “naturalistico” (il continuo mutare dei paesaggi e delle persone) e non legato alle convenzioni a cui l’uomo è abituato (“ore, minuti, giorni”). È sotto questa veste, più libera e priva di griglie, che il tempo ci dà le risposte all’interno della nostra vita. Il videoclip, da oggi in anteprima nazionale su diregiovani.it, è diretto dal videomaker materano Emanuele Taccardi.



Le immagini non hanno il pretesto di raccontare una storia, ma di rievocare le tematiche del testo da una prospettiva visiva. I giochi di dilatazione e contrazione temporale, le atmosfere prettamente anni ’80 alternate a quelle futuriste, il vestiario a metà tra vintage e moderno e l’inserimento di una parte hip hop sottolineano lo scorrere inesorabile del tempo e il fatto che esso ci fornisce le risposte che cerchiamo.

L’EP dei Gaze of Lisa

“Answer Of Time” è il secondo estratto dall’EP “Hidden”: il testo è stato scritto da Pierdomenico Niglio e Carmelo Fascella, mentre la composizione del brano vede la partecipazione anche di Damiano Niglio.

“Hidden”, è caratterizzato da sintetizzatori e chitarre processate che ne costituiscono gli elementi predominanti, affiancati da un basso che alterna parti ritmiche ad altre in cui è il protagonista. Batterie acustiche e sintetizzate contribuiscono a creare il sound della band, un connubio tra rock ed elettronica. Su queste basi si poggiano le due voci solistiche che spesso si intrecciano tra di loro creando armonie vocali.

Gaze of Lisa, band di Matera debutta nel 2012, è composta da Carmelo Fascella (chitarra, voce, synth), Pierdomenico Niglio (batteria, voce, synth), Damiano Niglio (basso, cori, synth). Il nome è ispirato alla canzone “The ballad of Mona Lisa” dei Panic! At The Disco e dall’immagine a cui il quadro si riferisce.

La band definisce il proprio genere “Gray Wave”, nome coniato da loro stessi, che sta ad indicare un genere non specifico, caratterizzato da diverse influenze. La Gray Wave abbraccia tutti quegli artisti che non si riconoscono in nessun genere o scena precisa.

Il trio vanta numerose partecipazioni a Festival nazionali come Rock Targato Italia (dove accedono alle finali), Festival Estivo di Piombino, Frequenze Mediterranee, Festival Peppino Impastato, Radio Activity Festival. La band ha già pubblicato un primo EP dal titolo “Gaze of Lisa EP”.