Si schiudono uova a Pokémon GO con l’evento di Pasqua

ROMA – È in arrivo un nuovo evento a tema Uovo!

Uova à gogo torna il 22 marzo alle 20:00 (UTC) e questa volta offrirà ancora più possibilità di far schiudere le Uova di determinati Pokémon.

L’evento

Quest’anno sarà possibile trovare una varietà ancora maggiore di Pokémon nelle Uova da 2 km e, per l’intera durata dell’evento, presso i Pokéstop sarà possibile rinvenire solo queste Uova speciali.

Questo vuol dire che Pokémon che normalmente nascono dalle Uova da 5 o 10 km, come Wynaut e Ralts, nasceranno invece dalle Uova da 2 km fino al termine dell’evento previsto per il 2 aprile alle 20:00 (UTC).

Inoltre, aumenterà la probabilità che alcuni Pokémon, come Pichu e Togepi, nascano dalle Uova.

Bonus “uova”

Meglio un Uovo oggi che tanti premi domani? Per ogni Uovo che farai schiudere durante l’evento riceverai più caramelle che ti torneranno utili per potenziare i Pokémon nati da queste Uova. Inoltre, durante l’evento otterrai il doppio della polvere di stelle.

Nel negozio all’interno del gioco appariranno delle offerte speciali, che includono Superincubatrici e Pezzi Stella. Allacciati bene le scarpe e preparati a questo nuovo evento a tema Uovo.