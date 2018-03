Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 21 marzo

ROMA – Il 21 marzo è l’80º giorno del calendario gregoriano. Mancano 285 giorni alla fine dell’anno. È convenzionalmente considerato il primo giorno di primavera, benché l’effettiva data dell’equinozio astronomico possa variare tra il 19 e il 21 marzo. In astrologia è il primo giorno del segno zodiacale dell’Ariete.

21 marzo: accadde oggi

Nel 1788 un devastante incendio distrugge buona parte di New Orleans. In questo giorno del 1933, a Dachau, il primo campo di concentramento nazista, viene completato. Il 21 marzo del 1935 la Persia viene rinominata Iran. Nel 1952 Alan Freed presenta il primo concerto di rock and roll a Cleveland, Ohio. Siamo nel 1960 quando a causa dell’Apartheid a Sharpeville, in Sudafrica, la polizia apre il fuoco su un gruppo di dimostranti di colore uccidendone sessantanove e ferendone 180.

Nel 1963 chiude il penitenziario federale USA di Alcatraz situato su un’isola della baia di San Francisco: Nel 1965 per il Programma Ranger la NASA lancia il Ranger 9. Nel 1980 il presidente Jimmy Carter annuncia il boicottaggio degli Stati Uniti ai Giochi olimpici a Mosca in segno di protesta contro l’invasione sovietica in Afghanistan. Infine da segnalare, nel 1999, la storica impresa di Bertrand Piccard e Brian Jones. I due diventano i primi circumnavigatori della terra in pallone aerostatico

Si festeggia:

Sant’Agostino Zhao Rong, sacerdote e martire; Santa Benedetta Cambiagio Frassinello, religiosa; San Benedetto da Norcia, monaco, fondatore dell’Ordine dei Benedettini; San Berillo di Catania, vescovo; San Donnino di Roma, martire; Sant’Elia eremita; Sant’Enda di Aran (Endeus), abate.

Buon compleanno a:

Ronaldinho, Calciatore; Alena Šeredová, Showgirl; Paolo Belli, Cantante; Matthew Broderick, Attore; Gary Oldman, Attore; Tullio Solenghi, Comico; Timothy Dalton, Attore; Luigi Tenco (1938-1967), Cantante.