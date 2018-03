Il ritorno de Le Cardamomò con Vive le Vie, una festa che celebra la vita

Roma – Si fanno attendere da ormai qualche anno e il loro ritorno sulle scene fa felici moltissimi fan: sono Le Cardamomò, eclettica band romana che ha finalmente annunciato un nuovo lavoro discografico in uscita per l’etichetta Bassa Fedeltà ad aprile. “Vive la Vie”, questo il titolo del nuovo album, arriva a distanza di quattro anni dopo il successo, nel 2014, di “Valse de Meduse”, un lavoro dai suoni rarefatti e originali.

Ad anticipare il disco è uscito alla fine di febbraio il singolo “Frenesia”, un viaggio surreale nelle acque e nelle lande della Florida e della Louisiana.

Nel 2015, la band ha viaggiato in furgone nel sud degli Stati Uniti, esibendosi in concerti e spettacoli a Miami e a New Orleans, la notte di Halloween. Un sapore di sud, le rive dell’oceano, le foreste di mangrovie popolate da misteriosi animali, le marionette cubane, le maschere di Halloween e la festa dei morti messicana si fondono con l’atmosfera malinconica e retrò della canzone “Frenesia”. “Frenesia”, composta da Le Cardamomò sulle parole tratte dal testo “Ahora te quiero” del poeta spagnolo Pedro Salinas, è una canzone sul desiderio, la passione e l’amore, le misteriose forze che guidano tutti gli elementi in natura. Basta questa nuova traccia per immaginare sonorità e atmosfere di “Vive la Vie”. Il nuovo disco è un viaggio metaforico in un luogo immaginario al confine tra la vita e la morte, uno spazio metafisico in cui, attraverso il desiderio, gli esseri possono sognare, morire e rinascere ogni giorno. L’album è un concept innovativo costituito da 15 tracce (9 pezzi originali, una cover e 5 testi narrati) che vuole raccontare attraverso la musica, il desiderio che muove alla vita, una sorta di inno alla rinascita. Un lavoro su musiche e testi per la creazione di brani originali ispirati a diversi generi e tradizioni musicali, dalla musica messicana alla chanson française, passando per la folk ballad fino alla musica barocca.

Le Cardamomò festeggiano il loro ritorno sulle scene con il release party in programma il 23 marzo 2018 al Caffè Concerto Quirinetta di Roma. Non chiamiamolo concerto, il loro è un vero e proprio spettacolo: il locale sarà uno spazio onirico animato da video-proiezioni e scenografie mutevoli, i quattro musicisti animeranno con suoni, racconti e immagini il tema della rinascita attraverso il desiderio. Saranno presenti sul palco, oltre ai quattro Cardamomò (Antonia Harper, voce e violino – Gioia Di Biagio, organetto e glockenspiel – Marta Vitalini, organetto e percussioni, Ivan Radicioni – voce, fiati e chitarra) anche i musicisti che hanno collaborato alla produzione del disco. La parte delle video-proiezioni sarà curata da Gioia Di Biagio, gli effetti sonori saranno a cura di Filippo Lilli.

Aspettando “Vive la vie” in uscita ad aprile non perdetevi il party! Il nuovo lavoro de Le Cardamomò vuole essere non solo uno spettacolo visionario di musiche e storie, ma anche una grande festa, sulla scia della “Fiesta de los muertos”, che celebra la vita, la rinascita e il desiderio.