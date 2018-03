Emily Ratajkowski nuda su Instagram: lo scatto hot da milioni di like

ROMA – Sotto il cappello… niente!

Emily Ratajkowski si mette a nudo per amore. Letteralmente!

La modella, fresca di nozze con Sebastian Bear-McClard, ha deciso di regalare uno scatto hot al marito e ai suoi fan.

Per farlo si è servita di Instagram, postando una foto che poco lascia all’immaginazione…

Posing for my husband like Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: Mar 21, 2018 at 12:02 PDT

Non che sia una novità.

Emily ha regalato in passato scatti leggendari del suo fisico statuario.

Curiosa questa volta la scelta della didascalia a corredo della foto: “Poso per mio marito”… e per i suoi milioni di fan, andrebbe aggiunto!