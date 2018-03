Dal bullismo a Sanremo, Andrea Febo si racconta a diregiovani.it

ROMA – È finito sotto i riflettori per il caso definito dell’auto-plagio di Non mi avete fatto niente, la canzone vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, cantata da Ermal Meta e Fabrizio Moro. Una definizione erronea perché Andrea Febo è molto di più. Autore, cantautore e sostenitore di temi importanti. Anche e soprattutto con la musica. Ne è testimonianza il suo ultimo singolo, Denuncialo. Un suggerimento, un’esortazione, un consiglio a favore di tutti coloro che, vittime di violenze, scelgono il silenzio.

Una canzone che nasce dall’esperienza personale di Febo, che – alle scuole medie – è stato vittima di bullismo per il suo peso. Contro di lui violenze, soprattutto psicologiche, che non ha mai denunciato. Ma, chiaramente, ferite di questo genere rimangono ed è per questo che Andrea ha aderito alla campagna di sensibilizzazione di Solaria Lab, un’associazione no profit che sostiene chi ha subito violenza ma, appunto, non ha il coraggio di denunciare. Un progetto che arriva a tre anni da Basta, il brano che Febo scrisse sulla vicenda di Federica Mangiapelo, la ragazza trovata senza vita l’1 novembre 2012 sulla spiaggia di Vigna di Valle, località sul lago di Bracciano, uccisa dall’ex fidanzato Marco Di Murro.

Nella carriera di Andrea un bel capitolo è, poi, quello di Sanremo, dove ha partecipato anche come cantante nel 2002 con All’infinito. 16 anni dopo è arrivato sul gradino più alto del podio. Come co-autore di Non mi avete fatto niente. Di questa canzone si è detto tanto. Hanno parlato un po’ tutti, esprimendo la propria opinione. Poi, il palco ha dato risposta positiva. La canzone, in ogni caso, “non è plagio” come Febo ha ribadito nell’intervista ai nostri microfoni. L’intento, quindi, non era “prendere in giro il pubblico” ma veicolare un messaggio importante che è quello contro il terrorismo. Fresca ancora di vittoria, Non mi avete fatto niente sarà – ancora una volta – in gara all’Eurovision Song Contest, il prossimo 12 maggio a Lisbona.

Le curiosità degli studenti, i ragazzi intervistano Andrea Febo

A fare domande ad Andrea Febo non siamo stati solo noi. Alcuni studenti di vari istituti superiori d’Italia hanno sottoposto il cantautore a una sessione di domande sulla sua esperienza come autore del brano vincitore di Sanremo 2018, Non mi avete fatto niente.