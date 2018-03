Nadia Toffa al Maurizio Costanzo Show: “Non si può parlare di guarigione”

ROMA – “Non si può parlare di guarigione ma si sorride sempre”. Così Nadia Toffa al Maurizio Costanzo Show è tornata a parlare della malattia che l’ha colpita alla fine dell’anno scorso. La conduttrice de Le Iene ancora combatte contro il cancro ma è tornata in televisione per mandare un messaggio preciso a chi, come lei, è nella stessa situazione. Un messaggio di speranza e resilienza. Sono tante le persone che le scrivono, ringraziandola per l’esempio che sta dando in questo periodo. “Non ho sospeso la vita per la malattia, – ha aggiunto – combatto la malattia vivendo e sempre sorridendo perché son fatta così”.