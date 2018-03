ROMA – Torna l’appuntamento con la rubrica Weekend al cinema con Diregiovani.

Ecco i quattro film al cinema: ‘Hostiles – Ostili’, ‘Peter Rabbit’, ‘Il sole a mezzanotte’ e ‘Pacific Rim – La Rivolta’.

Hostiles – Ostili



Sinossi: Ambientato nel 1892, Hostiles – Ostili racconta la storia di un leggendario capitano dell’esercito (Christian Bale) che accetta con riluttanza di scortare un capo guerriero Cheyenne in punto di morte (Wes Studi) e la sua famiglia fino alle loro terre natie. I due vecchi rivali affrontano un viaggio di proporzioni simili all’Odissea, mille miglia di cammino da Fort Berringer, un isolato accampamento nel Nuovo Messico, alle praterie del Montana. Durante il viaggio incontreranno una giovane vedova (Rosamund Pike), i cui cari sono stati assassinati in quelle pianure, e insieme dovranno sopravvivere a quel paesaggio spietato e alle ostili tribù Comanche.

Scheda tecnica: ‘Hostiles – Ostili‘ regia di Scott Cooper; cast artistico: hristian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Jesse Plemons, Adam Beach, Rory Cochrane, Peter Mullan, Scott Wilson, Paul Anderson, Timothée Chalamet, Ben Foster, Jonathan Majors, John Benjamin Hickey, Bill Camp, Ryan Bingham e Robyn Malcolm; genere: western/drammatico; Notorious Pictures; durata: 127minuti.

Peter Rabbit



Sinossi: Nato nel 1902 dalla matita della scrittrice e illustratrice, Peter è un coniglio impulsivo e dispettoso ma dal cuore buono, che vive in una tana con le sue sorelline (Flopsy, Mopsy e Codatonda) e il cugino Benjamin Bunny. Nonostante sia stato catturato più volte, Peter non riesce a fare a meno di intrufolarsi nel giardino del signor McGregor. Unico obiettivo rubare la frutta e la verdura per la sua famiglia. Un gesto “nobile” che, però, spesso lo mette nei guai. “A Peter viene detto di non entrare nel giardino di McGregor perché suo padre è finito in un pasticcio per esserci andato. E lui cosa fa? Va nel giardino. I guai, però, si moltiplicano quando in casa McGregor arriva Thomas (Domnall Gleeson), un ragazzo di Londra che inconsapevolmente eredita casa e giardino dal prozio defunto. Ovviamente, sfortunatamente per Peter, le sue sorelle e Benjamin, Thomas non ha un bel rapporto con i conigli. È così che inizia una vera e propria guerra che passa per cavi elettrici, esplosioni e classiche trappole per roditori. In mezzo Bea (Rose Byrne), la vicina di casa di Thomas che ai coniglietti è particolarmente affezionata. Quando le conseguenze del conflitto si abbatto su di lei (che nel frattempo si è innamorata di Thomas), Peter capirà che – forse – il gioco non ne valeva la candela.

Scheda tecnica: ‘Peter Rabbit‘ regia di Will Gluck; cast artistico: Nicola Savino, James Corden, Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Fayssal Bazzi, Sam Neill, Sia, Margot Robbie, Daisy Ridley, Elizabeth Debicki, Colin Moody e Marianne Jean-Baptiste; genere: animazione; distribuzione: Warner Bros. Italia; durata: 95 minuti.

Il sole a mezzanotte



Sinossi: La diciassettenne Katie (Bella Thorne) è costretta fin da piccola a vivere nel buio della sua abitazione a causa di una rara malattia che rende per lei letale anche la minima esposizione alla luce solare. Il destino, però, porterà sulla sua strada Charlie (Patrick Schwarzenegger), quel bambino che osservava tutti i giorni dalla finestra e che, ormai adolescente, le permetterà di conoscere l’amore in un modo del tutto speciale.

Scheda tecnica: ‘Il sole a mezzanotte‘ regia di Scott Speer; cast artistico: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle, Quinn Shephard, Ken Tremblett, Nicholas Coombe, Tiera Skovbye, Paul McGillion, Suleka Mathew, Jennifer Griffin, Alex Pangburn e Austin Obiajunwa; genere: drammatico, sentimentale; distribuzione: Eagle Pictures; durata: 91 minuti.

Pacific Rim – La Rivolta



Sinossi: John Boyega (Star Wars: Il risveglio della forza) veste i panni del ribelle Jake Pentecost, un tempo promettente pilota Jaeger il cui leggendario padre diede la vita per assicurare la vittoria dell’uomo sui mostruosi “Kaiju”. Jake decide poi di abbandonare il suo addestramento, per ritrovarsi coinvolto nel mondo della criminalità. Quando però una minaccia ancora più inarrestabile rischia di abbattersi sulle nostre città e di mettere in ginocchio l’umanità, la sorella Mako Mori (Rinko Kikuchi) —adesso a capo di una nuova e coraggiosa generazione di piloti cresciuti all’ombra della guerra— dà a Jake un’ultima possibilità per dimostrarsi all’altezza dell’eredità lasciata dal padre. Mentre cercano giustizia per i caduti, la loro unica speranza è unire le forze in una rivolta globale contro l’estinzione. Jake verrà affiancato da Lambert, un talentuoso pilota rivale (interpretato da Scott Eastwood, Fast & Furious 8), e dalla quindicenne Amara (Cailee Spaeny, al suo debutto), un’hacker di Jaeger. Ribellandosi per diventare la più potente linea di difesa mai esistita, faranno rotta verso una nuova, spettacolare avventura di gigantesca portata.

Scheda tecnica: ‘Pacific Rim – La Rivolta‘ regia di Steven S. DeKnight; cast artistico: John Boyega, Scott Eastwood, Adria Arjona, Rinko Kikuchi, Tian Jing, Charlie Day, Burn Gorman, Dustin Clare, Cailee Spaeny, Karan Brar, Daniel Feuerriegel, Rahart Adams, Bridger Zadina, Levi Meaden, Shyrley Rodriguez, Nick Tarabay, Ivanna Sakhno e Jaime Slater; genere: azione; distribuzione: Universal Pictures; durata: 111 minuti.