Liliana Fiorelli in arte Maladonna si racconta a Diregiovani

ROMA – Divertente, carismatica e talentuosa. La sua apparente calma nasconde un vulcano di comicità, che esplode attraverso i personaggi che interpreta nei video: Ponente, Manuel Agnello, Melony, Virgy e moltissimi altri in arrivo.

Classe 1990, Liliana Fiorelli in arte Maladonna è un binomio di follia e divertimento. La sua passione l’ha portata sul grande e piccolo schermo e sul web. Gli utenti della rete, ormai, non possono più fare a meno dei suoi video. I like e le condivisioni lo dimostrano.

Ma chi è Liliana? Non ti resta che premere play.

L’intervista



Diregiovani vs Maladonna, un duello all’ultima risposta…scomoda