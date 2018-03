Erica Mou presenta il videoclip di Roma era vuota

Roma – È online da qualche ora il videoclip di “Roma era vuota”, uno dei brani dell’ultimo album di Erica Mou uscito nel dicembre scorso. La giovane cantautrice pugliese lo ha lanciato poche ore fa su Facebook: «Eccolo qui il mio nuovo videoclip: sono fiera di questo lavoro, che ci ha emozionato tanto nel realizzarlo. È una gioia condividerlo con voi. Grazie*. Buona visione!».

«Com’è che c’era posto pure per le favole, Roma era tutta candida, tutta pulita e lucida».

Così cantava Mia Martini ne La nevicata del ’56. E’ vero. A Roma quando nevica, anche oggi a più di 60 anni di distanza, c’è ancora spazio per un sogno in cui una ragazza e il suo compagno (sotto forma onirica di orso polare) rivivono la nascita e la fine del loro amore nel tempo vertiginoso di un battito di palpebre, della neve che si scioglie, in una città da cartolina, semideserta, pronta a farsi leggera, a concedersi lentezza.



Il videoclip di “Roma era vuota”, girato con il prezioso sostegno di Greenpeace che da anni porta avanti una campagna contro l’estinzione dell’orso polare, sottolinea, partendo dal cambiamento di un rapporto personale, il cambiamento più ampio che riguarda l’ambiente, il clima, il conflitto fra la città e la natura.

Paolo Briguglia (attore e regista: I cento passi, El alamein, La terra, Basilicata coast to coast, Il cacciatore…) ha saputo esaltare la canzone di Erica Mou con un videoclip poetico ed emozionante, un piccolo velocissimo film sospeso fra il sogno e il ricordo, reso possibile dalla fotografia di Giuseppe Pignone che alterna sequenze di ruvido e solare vhs ad immagini iconiche della capitale completamente trasfigurate nei colori.

“Bandiera sulla Luna” è un album ispirato, dedicato alla conquista di nuovi spazi interiori, scritto tra Roma, Portogallo, Francia e Cambogia. Dopo un’importante collaborazione con la Sugar e il quarto disco prodotto da Auand Records con il sostegno di Puglia Sounds e la produzione artistica curata dalla stessa Erica, stavolta l’etichetta è Godzillamarket.