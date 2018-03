ROMA – Continua la marcia del giovane cantautore Riki che, dopo il successo in Italia del singolo Sei Mia, adesso fa il grande salto in Sudamerica con l’arrivo sul mercato argentino da oggi, con il titolo “Serás Mia”.

A conferma del momento d’oro di Riki, parte ufficialmente anche una grande collaborazione con i CNCO, il gruppo sudamericano più forte del momento, che con il singolo Reggaeton Lento ha accumulato più di 1 miliardo e 200 milioni di visualizzazioni su Youtube. RIKI e i CNCO, sono da oggi in sala registrazione a Miami, per la realizzazione di un nuovo singolo per l’estate che si preannuncia mucho caliente.

“Serás Mia è stato tradotto in spagnolo da José Luis “Pepe” Pagán, vincitore di 2 Grammy Award con il disco “Amar sin mentiras” di Marc Anthony e inizia adesso il suo percorso latino dall’Argentina.

Si tratta di un grande traguardo per RIKI, che con “Sei Mia” è entrato in classifica anche a Malta, Svizzera e Lussemburgo. Il brano, è la prima hit che ha anticipato l’Ep “Perdo le parole” (triplo disco d’oro Sony Music), ed è stato uno degli album più venduti in Italia nel 2017. A soli nove mesi dal suo esordio, Riki, ha al suo attivo 5 dischi di platino, 3 per l’EP “Perdo le parole”, 1 per il singolo “Perdo le Parole” e 1 per il cd “Mania. Il prossimo 30 marzo, invece, uscirà la nuova versione del singolo “Tremo” .