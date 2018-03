Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 23 marzo

ROMA – Il 23 marzo è l’82º giorno del calendario gregoriano. Mancano 283 giorni alla fine dell’anno.

23 marzo: accadde oggi

Nel 1839 il primo uso di cui si ha notizia della locuzione OK (oll korrect) viene fatto sul giornale Boston Morning Post.. In questo giorno del 1857 l’installazione da parte di Elisha Otis del primo ascensore (all’indirizzo 488, Broadway, New York). Nel 1956 il Pakistan si dichiara indipendente, diventando la prima repubblica islamica. Resta però all’interno del Commonwealth. Siamo nel 1965 quando la NASA lancia Gemini 3, il primo velivolo spaziale USA in grado di trasportare due persone (l’equipaggio è formato da Gus Grissom e John Young). Nel 1987 viene trasmessa negli Stati Uniti d’America la prima puntata della soap-opera Beautiful. Grande scoperta scientifica nel 1989: Stanley Pons e Martin Fleischmann annunciano il raggiungimento della fusione fredda all’Università dello Utah. 2001 – La stazione spaziale Mir viene fatta precipitare sulla Terra.

Si festeggia:

San Benedetto monaco in Campania, martire; Santi Domezio, Pelagia, Aquila, Eparchio e Teodosia, martiri; Santa Rebecca; San Vittoriano, martire

Buon compleanno a:

Andrea Dovizioso, Motociclista; Serena Grandi, Attrice; Franco Battiato, Cantante; Walter Samuel, Calciatore; Morgan De Sanctis, Calciatore.