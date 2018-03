Battaglia navale, guerra e maturità nel nuovo singolo di Lorenzo Fragola

ROMA – È Battaglia Navale il brano che anticipa il nuovo lavoro di inediti di Lorenzo Fragola, in uscita per Sony Music. In rotazione radiofonica e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming da venerdì 30 marzo.

Scritto da Lorenzo Fragola e prodotto insieme a MACE, Battaglia Navale è la prima fotografia del viaggio di crescita interiore e artistica iniziato oltre un anno e mezzo fa.

Una vera e propria sfida che Lorenzo ha affrontato con scelte coraggiose, in totale autonomia, che l’hanno portato alla costruzione di un progetto in cui il perno è sempre e solo lui, dalla stesura dei pezzi alla scelta dei collaboratori e alla supervisione totale del lavoro.

La guerra contro la solitudine e l’incertezza del futuro

È guerra la prima parola di Battaglia Navale, la stessa guerra che nasce dalla rabbia dando vita ad un viaggio ricco di difficoltà, turbamenti ma anche di rinascite. La rabbia che fa da sottofondo al brano che “parla della solitudine e della paura nell’affrontare le scelte, in cui mi interrogavo su quale sarebbe stato il mio futuro”.

Per Lorenzo il singolo è la prima tappa di un percorso più maturo che l’artista ha raccontato nei testi delle canzoni che comporranno la tracklist di questo suo nuovo progetto discografico.

Anche il beat scelto per questo brano rimanda ad un altalenarsi di emozioni, che dà vita a una costruzione sonora “a onda”, un continuo saliscendi che non si interrompe e in cui le chitarre, suonate in studio da Lorenzo, si fondono con la parte elettronica.

Battaglia Navale anticipa il nuovo album di inediti di Lorenzo Fragola che arriva ad aprile a due anni di distanza dal grande successo di Zero Gravity e dopo la fortunata collaborazione con Takagi & Ketra in L’Esercito del Selfie, hit che ha dominato le classifiche della scorsa estate.