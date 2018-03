Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 25 marzo

ROMA – Il 25 marzo è l’84º giorno del calendario gregoriano. Mancano 281 giorni alla fine dell’anno.

25 marzo: i fatti del giorno

Il 25 marzo era la data dell’equinozio di primavera secondo le determinazioni di Giulio Cesare, le quali furono poi revisionate nel 325 dal Concilio di Nicea. In questo giorno del 1901 la Mercedes consegue la sua prima vittoria in una gara automobilistica a Nizza (Francia). Nel 1925 a Londra l’ingegnere scozzese John Logie Baird inventa la televisione che sarà disponibile solo dal 2 ottobre dell’anno stesso. È il 1957 quando alle 18:46 a Roma si firma il trattato istitutivo del Mercato comune europeo (MEC): ne fanno parte Germania Ovest, Francia, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Due anni dopo, nel 1959 nella striscia giornaliera dei Peanuts nasce Sally, la sorella minore di Charlie Brown. Il 25 marzo del 1965 Martin Luther King guida una marcia di sostenitori dei diritti civili da Selma (Alabama) al Campidoglio di Montgomery (Alabama).

Nel 1969 a Amsterdam: John Lennon e Yoko Ono iniziano il bed-in per la pace (terminerà il 31 marzo). In questo giorno del 1993 viene scoperta la Cometa Shoemaker-Levy 9 dagli astronomi Eugene e Carolyn Shoemaker e da David H. Levy. L’anno successivo la cometa si distruggerà sul pianeta Giove. È il 2001 quando entrano in vigore gli Accordi di Schengen per Danimarca, Finlandia e Svezia, nonché Islanda e Norvegia (che non fanno parte dell’UE. Nel 2011 avviene il lancio della console Nintendo 3DS in Europa. Nel 2017 si celebra il 60º anniversario dei Trattati di Roma.

Buon compleanno a…

Sarah Jessica Parker (attrice), Elton John (cantante).

Si festeggiano oggi…

Annunciazione del Signore, Sant’Aroldo di Gloucester, martire, San Disma, il buon ladrone.