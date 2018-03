Kahbum: puntatona in arrivo con Wrongonyou e Godblesscomputers

Roma – Torna il 3 aprile la web serie che crea dipendenza! Stiamo parlando di Kahbum l’antitalent che coinvolge gli artisti della scena indipendente dove due musicisti si incontrano in uno studio, trovano una busta con dentro un titolo e da quel momento hanno 90 minuti per scrivere un pezzo.

Vi consigliamo di non perdervi la puntata numero sette, perché il team di Necos ha messo a confronto due pezzi grossi della scena musicale: Marco Zitelli (Wrongonyou) e Lorenzo Nada (Godblesscomputers).



Wrongonyou è al momento uno degli artisti più interessanti in circolazione, è uscito da pochissimo Rebirth il suo album d’esordio per Carosello arrivato dopo il fortunatissimo EP The Mountain Man. Il suo sound ispirato al neo folk inglese è inconfondibile ed emozionante e sta facendo il giro del mondo. In tanti già lo hanno visto sul palco del Primavera Sound, Alessandro Gassmann lo ha voluto come autore della colonna sonora del suo ultimo film Il Premio.

Lorenzo ‘Nada’ è un dj/producer italiano. Negli ultimi anni ha prodotto numerosi album, ep, mixtapes con i gruppi ‘il lato oscuro della costa’ e ‘delitto perfetto’ fino ad approdare al suo progetto solista ‘godblesscomputers’, un contenitore di suoni, immagini e parole.

Kahbum è un qualcosa di molto diverso e mira a valorizzare a pieno i valori della collaborazione e della cooperazione tra gli artisti. È sulla base di tutto questo che Wrongonyou e Godblesscomputers hanno dato vita ad un percorso creativo incredibile e affascinante e che, partendo da un titolo e da un tempo determinato, hanno dato vita ad una nuova canzone.

La settima puntata di Kahbum uscirà il 3 aprile e sarà disponibile sul canale youtube della serie, sulla pagina Facebook e sul sito internet www.kahbum.it