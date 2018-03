Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 26 marzo

ROMA – Il 26 marzo è l’85º giorno del Calendario gregoriano. Mancano 280 giorni alla fine dell’anno.

26 marzo: accadde oggi

Nel 1927 prende il via la prima Mille Miglia tra Brescia, Ferrara e Roma. Tre anni dopo, nel 1930, dal suo yacht Elettra ancorato a Genova, Guglielmo Marconi alle ore 11,03 accende le lampade del Municipio di Sydney tramite un segnale radio. Nel 1937 a Crystal City (in Texas), viene eretta una statua in onore del personaggio dei fumetti e dei cartoni animati Popeye (Braccio di ferro).

Nel 1942 giungono ad Auschwitz (Polonia) le prime donne deportate. Jonas Salk, nel 1953, annuncia la scoperta del vaccino antipolio. Nel 1995 entra in vigore il Trattato di Schengen. Nello stesso giorno del 1999 il Virus Melissa infetta l’intero sistema mondiale di posta elettronica. Nel 2000 Vladimir Putin viene eletto presidente della Russia. Nel 2012, per la prima volta, un uomo (James Cameron) raggiunge, in solitaria, il fondo della Fossa delle Marianne: il punto più profondo di tutti gli oceani.

Buon compleanno a:

Keira Knightley (attrice britannica), Tinto Brass (regista italiano), Roberto Bolle (ballerino italiano) e Steven Tyler (cantante statunitense).

Si festeggia oggi:

Santi Baronzio e Desiderio, San Bercario abate, Sant’Eutichio di Alessandria, Santi Emanuele, Quadrato e Teodosio e San Castulo.