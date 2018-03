Christina Aguilera senza trucco e bellissima nella cover di Paper

ROMA – “I’m not myself tonight”. Recita così uno dei brani più recenti di Christina Aguilera che la cantante sembra aver preso alla lettera. È apparsa senza trucco e più naturale che mai sulla cover di Paper, nel servizio denominato non a caso “Trasformazione”. Un cambio di rotta che è visibile in tutti gli scatti del photoshoot realizzato da Zooey Grossman.

hi mom @papermagazine #Transformation #xtinaPAPER Un post condiviso da Christina Aguilera (@xtina) in data: Mar 26, 2018 at 10:59 PDT

Sono passati ormai vent’anni da quando la Aguilera è entrata, come un ciclone, nel mondo della musica. Da allora è cambiata quasi come cambiano le stagioni. Di look ne ha mostrati tanti. Da quelli più acqua e sapone come in Genie in the bottle a quelli più eccessivi come in Dirrty. Di make up sul suo viso ne abbiamo visto a palate. Anche recentemente in Drag Race, il reality statunitense in cui Christina è stata ospite. Super truccata, cotonata e con un abito tempestato di diamanti.

“Sono sempre stata amanti degli esperimenti, amo la teatralità, amo creare una storyline e interpretare un personaggio in un video o sul palco – ha rivelato la cantante nell’intervista che accompagna il servizio -. Sono una performer, è quello che sono per natura”.

Gli scatti

Oggi, Christina vive una nuova era che si concretizzerà – presto – con l’uscita di nuovo materiale. Paper l’ha “spogliata” di ogni strato di trucco, mostrandola come forse nessuno mai l’aveva vista. “Sono arrivata a un punto, anche musicalmente, dove è liberatorio poter togliere tutto e apprezzare chi sei e la tua cruda bellezza”, ha spiegato l’artista.

Ecco alcuni degli scatti, pubblicati dalla stessa Christina su Instagram. Gli altri sono visibili all’interno dell’articolo di Paper.